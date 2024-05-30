Фінляндія не підтримує ідею торговельних санкцій ЄС проти Ізраїлю

Фінляндія хоче, щоб ЄС продовжив торгівлю з Ізраїлем, незважаючи на все частіші заклики до економічних санкцій у зв'язку з погіршенням гуманітарної ситуації через операції Ізраїлю в секторі Гази.

Про це заявив у четвер фінський міністр торгівлі Вілле Тавіо, його цитує видання Politico, пише "Європейська правда".

Тавіо перед зустріччю міністрів торгівлі країн ЄС висловив особисте переконання, що торгівлю з Ізраїлем слід продовжувати.

"У нас є причини для цього. Це високотехнологічна країна, яка має галузі, з якими ЄС повинен мати можливість працювати. І ми також маємо певну оборонну торгівлю з Ізраїлем", – сказав він.

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Міністр висловив сумнів у тому, що торговельні санкції досягнуть якогось результату.

Його коментарі з'явилися після того, як міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорили потенційні кроки проти Ізраїлю, якщо він не виконає рішення Міжнародного суду ООН, що зобов'язує його негайно припинити наступ у Рафаху на півдні сектора Гази.

Міністри вирішили скликати Раду асоціації з Ізраїлем, щоб обговорити дотримання країною своїх зобов'язань у сфері прав людини в рамках торговельної угоди ЄС з цією країною.

В останню хвилину це питання також було додано до порядку денного зустрічі міністрів торгівлі в четвер, хоча жодного офіційного рішення на ній не очікують.

У середу ізраїльські військові заявили, що вони взяли під контроль буферну зону вздовж кордону між Газою і Єгиптом, що дає їм фактичну владу над усім сухопутним кордоном палестинської території.

Вони також продовжили свої рейди на Рафах, які посилилися на вихідних, коли в результаті повітряної атаки на намети біженців загинуло щонайменше 45 палестинців, в тому числі діти.

У той час як низка країн, включаючи Німеччину і Австрію, ймовірно, будуть діяти в унісон з Фінляндією, інші країни, такі як Ірландія, Бельгія та Іспанія, очолюють зусилля, спрямовані на тиск на Ізраїль за допомогою торговельних санкцій.

Нагадаємо, у січні Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази.