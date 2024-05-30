Финляндия не поддерживает идею торговых санкций ЕС против Израиля

Финляндия хочет, чтобы ЕС продолжил торговлю с Израилем, несмотря на все более частые призывы к экономическим санкциям в связи с ухудшением гуманитарной ситуации из-за операции Израиля в секторе Газа.

Об этом заявил в четверг финский министр торговли Вилле Тавио, его цитирует издание Politico, пишет "Европейская правда".

Тавио перед встречей министров торговли стран ЕС выразил личное убеждение, что торговлю с Израилем следует продолжать.

"У нас есть причины для этого. Это высокотехнологичная страна, которая имеет отрасли, с которыми ЕС должен иметь возможность работать. И мы также имеем определенную оборонную торговлю с Израилем", – сказал он.

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Министр выразил сомнение в том, что торговые санкции достигнут какого-то результата.

Его комментарии появились после того, как министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудили потенциальные шаги против Израиля, если он не выполнит решение Международного суда ООН, обязывающее его немедленно прекратить наступление в Рафахе на юге сектора Газа.

Министры решили созвать Совет ассоциации с Израилем, чтобы обсудить соблюдение страной своих обязательств в области прав человека в рамках торгового соглашения ЕС с этой страной.

В последнюю минуту этот вопрос также был добавлен в повестку дня встречи министров торговли в четверг, хотя никакого официального решения на ней не ожидают.

В среду израильские военные заявили, что они взяли под контроль буферную зону вдоль границы между Газой и Египтом, что дает им фактическую власть над всей сухопутной границей палестинской территории.

Они также продолжили свои рейды на Рафах, которые усилились на выходных, когда в результате воздушной атаки на палатки беженцев погибло по меньшей мере 45 палестинцев, в том числе дети.

В то время как ряд стран, включая Германию и Австрию, вероятно, будут действовать в унисон с Финляндией, другие страны, такие как Ирландия, Бельгия и Испания, возглавляют усилия, направленные на давление на Израиль с помощью торговых санкций.

Напомним, в январе Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа.