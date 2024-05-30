Байден здійснить перший державний візит до Франції 

Президент США Джо Байден здійснить свій перший державний візит до Франції після участі в урочистостях наступного тижня з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Макрон прийматиме Байдена і його дружину Джилл 8 червня. Обидва президенти обговорять "необхідність непохитної, довгострокової підтримки України" в той час, коли війна повернулася в Європу через 80 років після висадки союзників, заявили в офісі французького президента.

Макрон і його дружина Бріджит відвідали США з державним візитом у грудні 2022 року.

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Державний візит Байдена дозволить "тісніше координувати" дії Франції та США щодо світових криз напередодні міжнародних подій, таких як саміт "Групи семи" в червні та саміт НАТО у Вашингтоні в липні.

Наступного тижня в Нормандії відбудуться великі урочистості, в яких візьмуть участь 25 глав держав і урядів, а також десятки ветеранів Другої світової війни, щоб вшанувати майже 160 тисяч військовослужбовців з Великої Британії, США, Канади та інших країн, які висадилися 6 червня 1944 року.

Очікують, що на заході буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Франція запросила і представника Кремля – але не Владіміра Путіна – взяти участь у заходах до 80-річчя операції союзників.

Українська сторона не підтверджувала візиту Зеленського до Франції, але ЗМІ писали, що така поїздка справді готується.