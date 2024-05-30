Байден совершит первый государственный визит во Францию

Президент США Джо Байден совершит свой первый государственный визит во Францию после участия в торжествах на следующей неделе по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Макрон будет принимать Байдена и его жену Джилл 8 июня. Оба президента обсудят "необходимость непоколебимой, долгосрочной поддержки Украины" в то время, когда война вернулась в Европу через 80 лет после высадки союзников, заявили в офисе французского президента.

Макрон и его жена Бриджит посетили США с государственным визитом в декабре 2022 года.

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Государственный визит Байдена позволит "теснее координировать" действия Франции и США в отношении мировых кризисов в преддверии международных событий, таких как саммит "Группы семи" в июне и саммит НАТО в Вашингтоне в июле.

На следующей неделе в Нормандии состоятся большие торжества, в которых примут участие 25 глав государств и правительств, а также десятки ветеранов Второй мировой войны, чтобы почтить почти 160 тысяч военнослужащих из Великобритании, США, Канады и других стран, которые высадились 6 июня 1944 года.

Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Франция пригласила и представителя Кремля – но не Владимира Путина – принять участие в мероприятиях к 80-летию операции союзников.

Украинская сторона не подтверждала визит Зеленского во Францию, но СМИ писали, что такая поездка действительно готовится.