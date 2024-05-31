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Шольц отреагировал на ножевое нападение в Мангейме, в котором пострадал критик ислама

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Новости — Пятница, 31 мая 2024, 16:43 — Мария Емец

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал недопустимым насилие и выразил соболезнования пострадавшим в связи с ножевым нападением в центре Мангейма.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в X (Twitter).

Шольц назвал кадры с места нападения "ужасными" и выразил соболезнования пострадавшим.

"Насилие в нашей демократической стране – абсолютно недопустимое явление. Нарушитель должен получить суровое наказание", – заявил он.

Напомним, днем 31 мая сообщили, что на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время митинга набросился на критика ислама Михаэля Штюрценбергера, члена гражданского движения Pax Europa (BPE), и ранил его, а также ранил полицейского. Другой сотрудник полиции застрелил его. Общее количество пострадавших с менее тяжелыми ранениями может быть больше.

 
Photo: Rene Priebe / dpa

Мотив преступления пока непонятен. Имело ли нападение с ножом политическую подоплеку, выясняет следствие.

В апреле в университете Мангейма полиция застрелила мужчину, вооруженного мачете.

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Германия
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