Шольц отреагировал на ножевое нападение в Мангейме, в котором пострадал критик ислама

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал недопустимым насилие и выразил соболезнования пострадавшим в связи с ножевым нападением в центре Мангейма.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в X (Twitter).

Шольц назвал кадры с места нападения "ужасными" и выразил соболезнования пострадавшим.

Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden. Реклама: May 31, 2024

"Насилие в нашей демократической стране – абсолютно недопустимое явление. Нарушитель должен получить суровое наказание", – заявил он.

Напомним, днем 31 мая сообщили, что на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время митинга набросился на критика ислама Михаэля Штюрценбергера, члена гражданского движения Pax Europa (BPE), и ранил его, а также ранил полицейского. Другой сотрудник полиции застрелил его. Общее количество пострадавших с менее тяжелыми ранениями может быть больше.

Photo: Rene Priebe / dpa

Мотив преступления пока непонятен. Имело ли нападение с ножом политическую подоплеку, выясняет следствие.

В апреле в университете Мангейма полиция застрелила мужчину, вооруженного мачете.