Башкан (голова) Гагаузії Євгенія Гуцул укотре вирушила до Росії, де планує прийти на парад до дня перемоги Радянського союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні в Москві 9 травня.

Про це представники Гуцул розповіли пропагандистській агенції ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Глава Гагаузії перебуває в Москві, де планує взяти участь у параді Перемоги на Красній площі", – сказали російському агентству в пресслужбі башкана Гагаузії.

При цьому Гуцул у своїх соцмережах не оголошувала про візит до Москви, натомість запросила жителів Гагаузії для святкування дня перемоги до адміністративного центру регіону – Комрата.

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У березні Євгенія Гуцул на тиждень їздила у Росію та хвалилася фото зустрічі з Владіміром Путіним. Після повернення вона заявила, що домовлялась про дешевий газ і "бонуси до зарплат" для Гагаузії.

Після цього вона знову приїхала в Москву у квітні, де взяла участь у з'їзді проросійської опозиції Молдови та стала виконавчим секретарем новоствореного політичного блоку "Перемога", який очолив молдовський олігарх-утікач Ілан Шор.

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