Сунак выступил против "антисемитских злоупотреблений" в университетах Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал положить конец "антисемитским злоупотреблениям" в университетах Соединенного Королевства, в которых продолжаются протесты против войны в Газе, где Израиль проводит операцию против террористов из ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Премьер сделал это заявление перед его совместной с министром образования встречей с руководителями университетов в четверг на Даунинг-стрит.

"Активное меньшинство в наших кампусах нарушает жизнь и обучение своих однокурсников, а в некоторых случаях пропагандирует откровенные притеснения и антисемитские злоупотребления. Это должно прекратиться", – отметил Сунак.

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Пропалестинские демонстранты начали строить лагеря в университетах по всей Великобритании в течение последних двух недель, призывая учебные заведения разорвать связи с Израилем.

За последние дни в университетах, в частности Оксфорде и Кембридже, построили около десятка палаточных городков. Пока что демонстрации были относительно небольшими и мирными, но некоторые студенты-евреи выразили обеспокоенность относительно антисемитизма.

Количество антисемитских инцидентов в университетских городках Великобритании утроилось в прошлом году, согласно данным общественной организации Communities Security Trust, которая занимается борьбой с антисемитизмом в Соединенном Королевстве.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что действия отдельных протестующих на студенческих пропалестинских акциях "пересекли черту", и призвал не допускать нападений на полицию и нанесения ущерба имуществу.

Как сообщалось, накануне пропалестинские протестующие построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

Впоследствии полиция разогнала протест студентов, как и в предыдущие сутки.