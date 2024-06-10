На Кипре депутатом Европарламента избрали 24-летнего ютюбера, который "ничего не знает о политике"

На Кипре 24-летний инфлюенсер Фидиас Панайоту, который баллотировался как независимый кандидат, обеспечив себе место в Европарламенте – одно из шести, на которые претендует островная страна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

На выборах лидировали две основные партии – правоцентристская "Демократическое объединение" (DISY) и коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа (AKEL) – по прогнозам, получат от 22,6% до 25,4% каждая.

Панайоту неожиданно пришел третьим после традиционных политических партий, за него проголосовал почти каждый пятый избиратель, принявший участие в голосовании.

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Фидиас Панайоту

Ультраправая партия ELAM, по итогам выборов, впервые будет иметь одного представителя в Европарламенте.

Панайоту подал свою кандидатуру в Европарламент в апреле. Тогда он заявил, что его цель – не быть избранным, а мотивировать молодежь заниматься политикой, рассказывает Politico.

Панайоту имеет около 2,6 миллиона подписчиков на своем канале в YouTube, с тех пор как он начал публиковать публикации в 2019 году.

Он стал популярным, когда объявил о "миссии" обнять Илона Маска, что ему в конце концов удалось.

В прошлом году он вызвал споры, пытаясь путешествовать по Индии и Японии бесплатно, а взамен выпрашивая деньги.

Объявляя о своей кандидатуре в январе, блогер признался, что не имеет никакого представления о политике или Европейском Союзе, но утверждал, что готов учиться.

"Я никогда в жизни не голосовал, и однажды ночью я сказал себе, что если я никогда не буду голосовать и никогда не буду интересоваться, те же самые ботаники всегда будут у власти, и я сказал: "Хватит!" – объяснял блогер.

Напомним, ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Выборы в Европарламент обернулись провалом для партии Эмманюэля Макрона и президент Франции распустил парламент.

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" достигла худшего результата в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике политического новичка Петера Мадьяра.