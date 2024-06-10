В Эстонии по результатам выборов в Европарламент либеральная политсила премьер-министра Каи Каллас пришла третьей, однако она уже объявила, что это не повлечет изменений в правительстве.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В Эстонии на евровыборах победу одержали правоконсерваторы "Отечество" (Isamaа), получив более 79 тысяч голосов, вторыми пришли социал-демократы с более 71 тысячей голосов. Эти политсилы получат по два мандата в Европарламенте.

Партия реформ Каи Каллас набрала более 66 тысяч голосов, правопопулисты EKRE – более 54 тысяч, Центристская партия – более 45 тысяч голосов. С этими результатами они будут иметь по одному мандату.

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По сравнению с нынешним созывом, "Отечество" получила на один мандат больше, а "реформисты" потеряли одно место.

Для "Эстонии 200", одного из коалиционных партнеров Каллас, выборы стали поражением. Соучредитель политсилы, министр образования Кристина Каллас заявила, что это можно считать оценкой их работы за последнее время и анонсировала смену руководства политсилы.

Премьер Кая Каллас заявила, что результаты выборов в Европарламент не повлекут изменений в правительстве страны, несмотря на то, что правительственные партии оказались позади оппозиции.

Явка на евровыборах в Эстонии составила 37,7%, несколько больше чем на предыдущих выборах.

Напомним, в Польше по результатам выборов в Европарламент побеждает партия премьер-министра Дональда Туска, однако ультраправая "Конфедерация" получила свой лучший результат и заняла третье место. В Италии уверенно победила партия премьера Джорджии Мелони.

Во Франции промакроновский блок с разгромным результатом уступил правопопулистскому "Национальному объединению", после чего Макрон неожиданно объявил досрочные парламентские выборы.

В целом результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.