В уряді Іспанії відреагували на виклик дружини прем'єра до суду через справу про корупцію

В уряді Іспанії прокоментували інформацію про виклик до суду дружини прем'єра Педро Санчеса Бегоньї Гомес, якій закидають корупцію та зловживання впливом, для надання свідчень у кримінальній справі.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Речниця іспанського уряду Пілар Алегрія висловила здивування, що інформація про виклик Гомес до суду з’явилась саме зараз.

Як нагадує агентство, цього тижня розпочинається голосування на виборах у Європейський парламент, іспанці голосуватимуть у неділю.

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"Я хочу висловити наше здивування тим фактом і збігом обставин, що ця новина з'явилася саме цього тижня", – сказала речниця.

Вона додала, що в уряді не хвилюються з приводу виклику до суду дружини прем’єра, оскільки переконані, що підстав для її звинувачень немає.

"Все, що існує, – це кампанія з обливання брудом з боку правих і ультраправих", – зазначила Алегрія.

Раніше з'явилась інформація про те, що суд нижчої інстанції викликав Бегонью Гомес, якій закидають корупцію та зловживання впливом, для надання свідчень у кримінальній справі.

Нагадаємо, наприкінці квітня суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи "Чисті руки", яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

У Manos Limpias визнали, що подали позов на основі недостатньої інформації, а прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

Скандал розгорнувся напередодні важливих виборів до Європарламенту.

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