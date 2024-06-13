Аграрне міністерство Нідерландів очолить учасниця шоу "Фермер шукає дружину"

Колишня учасниця телевізійного реаліті-шоу "Фермер шукає дружину" в Нідерландах, 39-річна посадовиця північної провінції Фрисландія Фемке Вірсма очолить Міністерство сільського господарства в новому уряді країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Вірсма є співзасновницею "Фермерсько-громадянського руху" (ВВВ) – партії, яка виникла у 2019 році як протест проти рішень уряду обмежити використання азотних добрив для фермерів і яка минулоріч несподівано перемогла на виборах до верхньої палати парламенту Нідерландів.

BBB, за домовленістю урядової коаліції, отримає дві найвищі посади в оновленому Міністерстві сільського господарства, рибальства, продовольчої безпеки та природи Нідерландів – міністра та державного секретаря.

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Тоді як Вірсма стане міністеркою, на посаду державного секретаря планують призначити 71-річного посадовця Жана Руммені.

Нагадаємо, раніше цього тижня чотири нідерландські партії, які отримали найбільше мандатів на дострокових парламентських виборах, домовились про розподіл міністерств. Це завершило піврічний період коаліційних перемовин.

Прогрес у переговорах досягли після того, як лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс відмовився від прем'єрських амбіцій.

Минулого місяця коаліція вже заявила, що прем'єром нового уряду стане Дік Схооф, який не пов'язаний з жодною партією та до травня був високопоставленим посадовцем в міністерстві юстиції країни.

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