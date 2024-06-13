Аграрное министерство Нидерландов возглавит участница шоу "Фермер ищет жену"

Бывшая участница телевизионного реалити-шоу "Фермер ищет жену" в Нидерландах, 39-летняя чиновница северной провинции Фрисландия Фемке Вирсма возглавит Министерство сельского хозяйства в новом правительстве страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Вирсма является соучредителем "Фермерско-гражданского движения" (ВВВ) – партии, которая возникла в 2019 году как протест против решений правительства ограничить использование азотных удобрений для фермеров и которая в прошлом году неожиданно победила на выборах в верхнюю палату парламента Нидерландов.

BBB, по договоренности правительственной коалиции, получит две высшие должности в обновленном Министерстве сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и природы Нидерландов – министра и государственного секретаря.

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Тогда как Вирсма станет министром, на должность государственного секретаря планируют назначить 71-летнего чиновника Жана Руммени.

Напомним, ранее на этой неделе четыре нидерландские партии, которые получили больше всего мандатов на досрочных парламентских выборах, договорились о распределении министерств. Это завершило полугодовой период коалиционных переговоров.

Прогресс в переговорах достигли после того, как лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс отказался от премьерских амбиций.

В прошлом месяце коалиция уже заявила, что премьером нового правительства станет Дик Схооф, который не связан ни с одной партией и до мая был высокопоставленным чиновником в министерстве юстиции страны.

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