У Німеччині затримали наркоторговців, один із них пов’язаний із "рейхсбюргерами"

Поліція північно-західного німецького міста Оснабрюк заявила, що затримала банду наркоторговців, серед яких був один підозрюваний у зв'язках з ультраправим рухом "рейхсбюргерів", які планували здійснити державний переворот у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За підтримки спецпідрозділів німецька поліція провела обшуки на 16 об'єктах в Оснабрюці, Ганновері та інших містах у землях Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія.

У результаті правоохоронці вилучили наркотики, розкішні годинники, ювелірні вироби та близько 30 тисяч євро готівкою, а також 900 набоїв, зокрема для автомата Калашникова, в будинку чоловіка, який, як вважають, пов'язаний з рухом "рейхсбюргерів".

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Операція поліції була зосереджена на 12 членах банди, яка, за даними правоохоронців, постачала наркотики в Оснабрюк і сусідні регіони. У їхніх будинках виявили 160 рослин і 440 саджанців канабісу, а також близько 3 кг готового до вживання наркотику.

Нагадаємо, рух "рейхсбюргерів" не визнає утворення сучасної Німеччини після Другої світової війни.

Кілька представників руху, включно з імовірним ватажком і німецьким дворянином Генріхом XIII принцом Ройсом, наприкінці 2022 року були звинувачені у підготовці перевороту проти німецького уряду.

Ройс постав перед судом минулого місяця, він та вісім інших обвинувачених, які перебувають під вартою, заперечують звинувачення в тероризмі та державній зраді.