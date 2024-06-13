В Германии задержали наркоторговцев, один из них связан с "рейхсбюргерами"

Полиция северо-западного немецкого города Оснабрюк заявила, что задержала банду наркоторговцев, среди которых был один подозреваемый в связях с ультраправым движением "рейхсбюргеров", которые планировали осуществить государственный переворот в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

При поддержке спецподразделений немецкая полиция провела обыски на 16 объектах в Оснабрюке, Ганновере и других городах в землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.

В результате правоохранители изъяли наркотики, роскошные часы, ювелирные изделия и около 30 тысяч евро наличными, а также 900 патронов, в том числе для автомата Калашникова, в доме мужчины, который, как полагают, связан с движением "рейхсбюргеров".

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Операция полиции была сосредоточена на 12 членах банды, которая, по данным правоохранителей, поставляла наркотики в Оснабрюк и соседние регионы. В их домах обнаружили 160 растений и 440 саженцев каннабиса, а также около 3 кг готового к употреблению наркотика.

Напомним, движение "райхсбюргеров" не признает образование современной Германии после Второй мировой войны.

Несколько представителей движения, включая предполагаемого главаря и немецкого дворянина Генриха XIII принца Ройса, в конце 2022 года были обвинены в подготовке переворота против немецкого правительства.

Ройс предстал перед судом в прошлом месяце, он и восемь других обвиняемых, которые находятся под стражей, отрицают обвинения в терроризме и государственной измене.