Іспанія й Туреччина закликали міжнародну спільноту зупинити війну в Газі

Іспанія й Туреччина закликали міжнародне співтовариство припинити "дивитися в інший бік" та домогтися припинення війни в Газі, де Ізраїль проводить операцію з метою розгрому терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це заявили прем'єр Іспанії Педро Санчес та президент Туреччини Реджем Таїп Ердоган під час їхньої спільної пресконференції в Мадриді, повідомляє AP.

Дві країни-члени НАТО повторили свої заклики до припинення бойових дій в Газі та надання більшої гуманітарної допомоги палестинцям. Педро Санчес також зажадав звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

"Занадто довго міжнародне співтовариство дивилося в інший бік.., воно думало, що без вирішення цього конфлікту ми зможемо жити в мирі й стабільності. Те, що сталося за ці вісім місяців, відкрило світу очі", – заявив прем'єр-міністр Іспанії.

Реклама:

Він також закликав інші європейські та західні країни піти шляхом Іспанії та Туреччини, які вже визнали Палестинську державу, "тому що це єдине рішення, яке може гарантувати мир та безпеку на Близькому Сході".

Водночас Ердоган закликав Сполучені Штати та інших членів чинити тиск на Ізраїль після того, як Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо плану припинення вогню в Газі, який запропонував президент США Джо Байден попри те, що ХАМАС не прийняв цю пропозицію.

"Члени Ради Безпеки, особливо Сполучені Штати, повинні підтримати це рішення та чинити необхідний тиск на Ізраїль, щоб забезпечити негайне припинення вогню", – сказав президент Туреччини.

Головною метою мадридської зустрічі було зміцнення торгівлі між двома країнами, які підписали меморандум про збільшення товарообігу до 25 мільярдів євро.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив свою прихильність щодо пропозиції про припинення вогню в Газі.

Раніше Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС, і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Це сталося на тлі того, як Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху, і який Тель-Авів проігнорував.

Водночас Європейський Союз заявив про підтримку оголошеного президентом США Джо Байденом плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.