Испания и Турция призвали международное сообщество остановить войну в Газе

Испания и Турция призвали международное сообщество прекратить "смотреть в другую сторону" и добиться прекращения войны в Газе, где Израиль проводит операцию с целью разгрома террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили премьер Испании Педро Санчес и президент Турции Реджем Тайип Эрдоган во время их совместной пресс-конференции в Мадриде, сообщает AP.

Две страны-члена НАТО повторили свои призывы к прекращению боевых действий в Газе и предоставлению большей гуманитарной помощи палестинцам. Педро Санчес также потребовал освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

"Слишком долго международное сообщество смотрело в другую сторону, оно думало, что без решения этого конфликта мы сможем жить в мире и стабильности. То, что произошло за эти восемь месяцев, открыло миру глаза", – заявил премьер-министр Испании.

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Он также призвал другие европейские и западные страны пойти по пути Испании и Турции, которые уже признали Палестинское государство, "потому что это единственное решение, которое может гарантировать мир и безопасность на Ближнем Востоке".

В то же время, Эрдоган призвал Соединенные Штаты и других членов оказать давление на Израиль после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию по плану прекращения огня в Газе, который предложил президент США Джо Байден несмотря на то, что ХАМАС не принял это предложение.

"Члены Совета Безопасности, особенно Соединенные Штаты, должны поддержать это решение и оказать необходимое давление на Израиль, чтобы обеспечить немедленное прекращение огня", – сказал президент Турции.

Главной целью мадридской встречи было укрепление торговли между двумя странами, которые подписали меморандум об увеличении товарооборота до 25 миллиардов евро.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил свою приверженность предложению о прекращении огня в Газе.

Ранее Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газы из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

В то же время Европейский Союз заявил о поддержке объявленного президентом США Джо Байденом плана прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.