Ультраправі не отримають посади глав МЗС і Міноборони у новому уряді Нідерландів 

Нова коаліція в Нідерландах, очолювана правим радикальним політиком Гертом Вілдерсом, домовилась про розподіл портфелів у новому уряді, зокрема, визначивши кандидатів на важливі для України посади міністрів закордонних справ та оборони.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Після шести місяців коалційних переговорів Партія свободи Вілдерса PVV, правоцентристська ліберальна VVD, центристський Новий суспільний договір і популістська фермерська партія BBB у четвер завершили розподіл ключових посад у новому кабінеті.

Кандидати на посади міністрів постануть перед парламентом на сухання щодо їхнього затвердження, що є новим явищем у нідерландській політиці. У світлі твердої більшості, яку має Вілдерс, опозиції буде важко когось заблокувати.

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Партія Вілдерса PVV претендує на п'ять міністерств: міграції, інфраструктури, охорони здоров’я, зовнішньої торгівлі та допомоги розвитку, а також економіки.

Натомість пост міністра оборони відійде ліберальній партії VVD, яку представляє теперішній прем’єр Нідерландів Марк Рютте. Міноборони Нідерландів керуватиме депутат від лібералів Рубен Брекельманс.

Центристська партія "Новий суспільний договір", заснована колишнім християнським демократом Пітером Омтцігтом, матиме чотири міністерські посади, серед них – глави МЗС. Міністерство очолить Каспар Вельдкамп, колишній посол в Ізраїлі та Греції, який є палким прихильником Тель-Авіва.

Чотири партії мають намір завершити слухання щодо кандидатів до 26 червня, що дозволить майбутньому прем'єр-міністру Діку Схоофу вирушити до Брюсселя на засідання Євроради наприкінці місяця.

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Минулого місяця коаліція вже заявила, що прем'єром нового уряду стане Дік Схооф, який не пов'язаний з жодною партією та до травня був високопоставленим посадовцем в міністерстві юстиції країни.

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