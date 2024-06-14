Ультраправые не получат должности глав МИД и Минобороны в новом правительстве Нидерландов 

Новая коалиция в Нидерландах, возглавляемая правым радикальным политиком Гертом Вилдерсом, договорилась о распределении портфелей в новом правительстве, в частности, определив кандидатов на важные для Украины должности министров иностранных дел и обороны.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

После шести месяцев коалиционных переговоров Партия свободы Вилдерса PVV, правоцентристская либеральная VVD, центристский Новый общественный договор и популистская фермерская партия BBB в четверг завершили распределение ключевых должностей в новом кабинете.

Кандидаты на должности министров предстанут перед парламентом на сушке по их утверждению, что является новым явлением в нидерландской политике. В свете твердого большинства, которое имеет Вилдерс, оппозиции будет трудно кого-то заблокировать.

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Партия Вилдерса PVV претендует на пять министерств: миграции, инфраструктуры, здравоохранения, внешней торговли и помощи развитию, а также экономики.

Зато пост министра обороны отойдет либеральной партии VVD, которую представляет нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте. Минобороны Нидерландов будет руководить депутат от либералов Рубен Брекельманс.

Центристская партия "Новый общественный договор", основанная бывшим христианским демократом Питером Омтцигтом, будет иметь четыре министерские должности, среди них – главы МИД. Министерство возглавит Каспар Вельдкамп, бывший посол в Израиле и Греции, который является горячим сторонником Тель-Авива.

Четыре партии намерены завершить слушания по кандидатам до 26 июня, что позволит будущему премьер-министру Дику Схоофу отправиться в Брюссель на заседание Евросовета в конце месяца.

Ранее "ЕП" сообщила, что аграрное министерство Нидерландов возглавит участница шоу "Фермер ищет жену"

В прошлом месяце коалиция уже заявила, что премьером нового правительства станет Дик Схооф, который не связан ни с одной партией и до мая был высокопоставленным чиновником в министерстве юстиции страны.

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