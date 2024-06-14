В Німеччині заявили про рекордне в історії країни вилучення кокаїну 

У Німеччині слідчі провели рейди в семи федеральних землях країни і вилучили рекордну кількість кокаїну на кілька мільярдів євро.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

Митне слідче управління у Штутгарті та прокуратура Дюссельдорфа оголосили в п'ятницю, що мова йде про "найбільше вилучення кокаїну" в Німеччині. Офіційно не повідомляють, про які обсяги йдеться. Однак, за даними видання, мова йде про 35 тонн наркотику.

Семеро людей були затримані у рамках рейдів у Північному Рейні-Вестфалії, Баварії, Берліні, Бранденбурзі, Гамбурзі, Гессені і Нижній Саксонії.

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Операції проходили, зокрема, в Бонні, Кельні, Леверкузені, районі Рейн-Зіг і Вахтберзі в Північному Рейні-Вестфалії, в Мюнхені і в Гамбурзі, а також у Франкфурті-на-Майні.

Додаткові подробиці розслідування оголосять не раніше наступного тижня.

Буквально кілька днів тому слідчі повідомили, що в Гессені було вилучено близько пів тонни кокаїну. Кілька підозрюваних були затримані. Чи пов'язані обидва рейди проти наркомафії, поки неясно.

Величезну кількість наркотиків також було виявлено в порту Гамбурга минулого року.

Днями на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.