В Германии заявили о рекордном в истории страны изъятии кокаина

В Германии следователи провели рейды в семи федеральных землях страны и изъяли рекордное количество кокаина на несколько миллиардов евро.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Таможенное следственное управление в Штутгарте и прокуратура Дюссельдорфа объявили в пятницу, что речь идет о "крупнейшем изъятии кокаина" в Германии. Официально не сообщают, о каких объемах идет речь. Однако, по данным издания, это 35 тонн наркотика.

Семь человек были задержаны в рамках рейдов в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Берлине, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене и Нижней Саксонии.

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Операции проходили, в частности, в Бонне, Кельне, Леверкузене, районе Рейн-Зиг и Вахтберге в Северном Рейне-Вестфалии, в Мюнхене и в Гамбурге, а также во Франкфурте-на-Майне.

Дополнительные подробности расследования объявят не раньше следующей недели.

Буквально несколько дней назад следователи сообщили, что в Гессене было изъято около полтонны кокаина. Несколько подозреваемых были задержаны. Связаны ли оба рейда против наркомафии, пока неясно.

Огромное количество наркотиков также было обнаружено в порту Гамбурга в прошлом году.

На днях на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.