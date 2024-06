Зеленский на встрече с Папой поговорил об агрессии и ракетном терроре РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском накануне Саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в X (Twitter).

По словам президента, они обсудили последствия агрессии РФ против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике.

I met with @Pontifex and thanked His Holiness for his prayers for peace in Ukraine, his spiritual closeness to our people, and humanitarian aid for Ukrainians.



I informed the Pope about the consequences of Russian aggression, its air terror, and the difficult energy situation.… pic.twitter.com/MHhgrzbRZG

Реклама: