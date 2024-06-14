Зеленский на встрече с Папой поговорил об агрессии и ракетном терроре РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском накануне Саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в X (Twitter).

По словам президента, они обсудили последствия агрессии РФ против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике.

I met with @Pontifex and thanked His Holiness for his prayers for peace in Ukraine, his spiritual closeness to our people, and humanitarian aid for Ukrainians.



I informed the Pope about the consequences of Russian aggression, its air terror, and the difficult energy situation.… pic.twitter.com/MHhgrzbRZG Реклама: June 14, 2024

"Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожидания от Глобального саммита мира", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина ценит участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

На прошлой неделе Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд в мае заявила, что приглашение на Глобальный саммит мира получил в том числе Папа Римский Франциск.

Наибольший резонанс и критику вызвали слова Папы, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Впоследствии в Ватикане, комментируя слова Папы, признали, что первые шаги для переговоров о мире должен сделать Кремль.