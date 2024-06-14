США ввели санкції проти ізраїльського угруповання за атаку на гумдопомогу для Гази

Сполучені Штати запровадили санкції проти ізраїльського угруповання за напад на конвої з гуманітарною допомогою, що прямували до Гази.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів США.

Санкції запровадили проти "Цав 9" – групи, пов'язаної з резервістами ізраїльської армії та єврейськими на Західному березі річки Йордан – за діяльність, що включає блокування, переслідування та пошкодження вантажів з гуманітарною допомогою.

"Ми використовуємо повноваження, щоб накладати санкції на все більш широке коло суб'єктів, націлені на фізичних та юридичних осіб, які загрожують миру, безпеці й стабільності на Західному березі річки Йордан, незалежно від релігії, етнічної приналежності або місцезнаходження", – заявив директор офісу з питань санкційної політики та імплементації Держдепу США Аарон Форсберг.

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Як зазначає Reuters, 13 травня члени "Цав 9" розграбували, а згодом підпалили дві вантажівки з гуманітарною допомогою поблизу міста Хеврон на Західному березі річки Йордан.

Ці дії "Цав 9" пояснив спробами зупинити поставки терористичному угрупованню ХАМАС, та звинуватив ізраїльський уряд у наданні "подарунків" бойовикам.

"Протягом місяців особи з "Цав 9" неодноразово намагалися перешкодити доставці гумдопомоги в Газу, зокрема шляхом блокування доріг, іноді із застосуванням насильства... Вони також пошкодили вантажівки з допомогою й скинули... її на дорогу", – йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера, яка є в роспорядженні Reuters.

Раніше ЗМІ повідомили, що підрозділ Армії оборони Ізраїлю може вперше зіткнутися з санкціями США через поводження з палестинцями на окупованому Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 19 квітня затвердила санкції проти чотирьох фізичних та двох юридичних ізраїльських осіб, які причетні до порушення прав палестинського населення на Західному березі річки Йордан.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на палестинських територіях Західного берегу річки Йордан активізувались екстремістські ізраїльські поселенці, які залякують і переслідують місцеве палестинське населення.

У зв’язку з цим країни Заходу, зокрема, США та Британія, запроваджували санкції проти ізраїльських поселенців, Франція забороняла їм в’їзд.