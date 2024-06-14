США ввели санкции против израильской группировки за атаку на гумпомощь для Газы

Соединенные Штаты ввели санкции против израильской группировки за нападение на конвои с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Газу.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

Санкции ввели против "Цав 9" – группы, связанной с резервистами израильской армии и еврейскими на Западном берегу реки Иордан – за деятельность, включающую блокирование, преследование и повреждение грузов с гуманитарной помощью.

"Мы используем полномочия, чтобы накладывать санкции на все более широкий круг субъектов, нацеленные на физических и юридических лиц, которые угрожают миру, безопасности и стабильности на Западном берегу реки Иордан, независимо от религии, этнической принадлежности или местонахождения", – заявил директор офиса по вопросам санкционной политики и имплементации Госдепа США Аарон Форсберг.

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Как отмечает Reuters, 13 мая члены "Цав 9" разграбили, а затем подожгли два грузовика с гуманитарной помощью вблизи города Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Эти действия "Цав 9" объяснил попытками остановить поставки террористической группировке ХАМАС, и обвинил израильское правительство в предоставлении "подарков" боевикам.

"В течение месяцев лица из "Цав 9" неоднократно пытались помешать доставке гумпомощи в Газу, в частности путем блокирования дорог, иногда с применением насилия... Они также повредили грузовики с помощью и сбросили... ее на дорогу", – говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера, которое есть в распоряжении Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что подразделение Армии обороны Израиля может впервые столкнуться с санкциями США из-за обращения с палестинцами на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Напомним, Совет Европейского Союза 19 апреля утвердил санкции против четырех физических и двух юридических израильских лиц, причастных к нарушению прав палестинского населения на Западном берегу реки Иордан.

После нападения ХАМАС на Израиль на палестинских территориях Западного берега реки Иордан активизировались экстремистские израильские поселенцы, которые запугивают и преследуют местное палестинское население.

В связи с этим страны Запада, в частности, США и Британия, вводили санкции против израильских поселенцев, Франция запрещала им въезд.