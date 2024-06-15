Шольц напомнил "любителям мира", что именно Россия выбрала войну, а не диалог

Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Глобальном саммите мира в Швейцарии 15 июня сосредоточился на тезисах, которые выдвигают сторонники России, защищающие ее агрессию и обвиняющие Украину в нежелании идти на переговоры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шольц отметил, что Украина больше всего заинтересована в мире, но он предполагает нечто большее, чем отсутствие войны.

"Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров и плана достижения справедливого и долговременного мира только на основе так называемых "новых реалий" только легитимизирует территориальные захваты России", – добавил он.

Реклама:

Немецкий канцлер вспомнил и о "легитимных безопасностных заверениях", которые выдвигала Россия в отношении США и НАТО, и напомнил, что Запад был готов вести с Москвой диалог по вопросам европейской безопасности.

"Но именно Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог. Поэтому позвольте высказаться очень четко: как бы кто ни воспринимал свои заверения в безопасности, они не могут и не должны оправдывать вторжение в соседнюю мирную страну", – сказал Шольц.

Он также считает, что мир в Украине "не может быть достигнут без привлечения России", но заметил, что Москва продолжает агрессию против украинского населения.

"Мы все знаем, что Россия может завершить войну сейчас или в любой другой момент, если прекратит наступление и выведет войска из Украины. Но до сих пор Россия отказывалась прислушиваться к нашим призывам к миру на основе международного права и Устава ООН", – констатировал канцлер.

В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.