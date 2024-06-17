Два государства отозвали свои подписи под коммюнике Саммита мира

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира, который 15-16 июня состоялся в Швейцарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.

Если в списке подписантов, который представили вчера (на фото внизу), было 80 государств, сейчас в нем 78 стран, в то же время подписи Ирака и Иордании отсутствуют.

Также среди стран, которые не подписали коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

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Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В материале "Европейской правды" мы объяснили значение и нюансы норм коммюнике для Украины.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Дивіться також відеорозбір результатів саміту.