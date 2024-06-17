В Финляндии суд арестовал мужчину, ранившего ножом 12-летнего ребенка в ТРЦ

Окружной суд Оулу постановил оставлять под арестом 33-летнего финна, который на прошлой неделе с ножом напал на детей иммигрантского происхождения в ТРЦ и тяжело ранил одного ребенка.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Суд одобрил для подозреваемого в ножевом нападении в ТРЦ Valkea меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину будут судить за двойное покушение на убийство.

На заседание пришли многие СМИ. Подозреваемый, которого включали для участия в заседании дистанционно, не прятался от камер.

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Как изначально сообщали неофициально, это 33-летний гражданин Финляндии Юхани Себастьян Лямся, уже судимый в прошлом и известный связями с крайне правыми движениями, в частности организацией Нордическое движение сопротивления (Pohjoimaissen Vastarintaliikki), которую запретили как неонацистскую.

Подозреваемый (справа) и его адвокат. Eetu Ruonakoski / Yle

В 2013 году Лямся судили за ножевое нападение в библиотеке в Ювяскюля во время презентации книги о крайне правых движениях в Финляндии.

По последней версии полиции относительно нападения в ТРЦ 14 июня, мужчина со спины напал на 12-летнего ребенка и нанес ему ножевые ранения, а затем попытался напасть на 14-летнего ребенка рядом. Его остановило вмешательство свидетелей происшествия и в итоге охрана задержала его на выходе из ТРЦ.

Пострадавшие дети – из иммигрантской семьи и сами имеют финское гражданство.

В полиции говорят, что мировоззрение нападавшего и его связи с правыми – в центре расследования, следствие на этом этапе выясняет, считать ли нападение преступлением на почве ненависти.

Сам Лямся во время допросов признал, что совершил нападение, но отрицает намерение убить детей. Приговор по делу должны объявить в начале октября.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

Перед тем в городе Мангейм выходец из Афганистана набросился с ножом на ультраправых политиков, которые проводили антиисламскую акцию; в результате нападения погиб полицейский. В Германии после этого заговорили об упрощении депортации иммигрантов, которые могут представлять угрозу для безопасности.