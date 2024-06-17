СМИ узнали детали инцидента во французском Меце, где ранили ножом 5 человек
Инцидент с пятью ранеными в Меце не имел террористических мотивов и вероятно был связан с выяснением отношений между членами афганского иммигрантского сообщества.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Как узнали журналисты от источника в полиции, инцидент, в результате которого получили ножевые ранения 5 человек, произошел в периферийном районе Меца перед небольшим супермаркетом.
Все участники происшествия якобы являются представителями местной афганской общины и стычка произошла из-за выяснения отношений. Пострадавшего с тяжелым ранением удалось спасти благодаря быстрому приезду полицейских, которые остановили критическое кровотечение с помощью турникета.
Лиц, которые нанесли ранения пострадавшим, до сих пор разыскивают.
Напомним, о пяти пострадавших с ножевыми ранениями в Меце сообщили ранее в понедельник. В прокуратуре отметили, что следствие не рассматривает версию теракта, однако не сообщили почти никаких деталей о происшествии.
Тем временем в Финляндии суд одобрил меру пресечения в виде ареста в отношении мужчины правоэкстремистских взглядов, который в пятницу тяжело ранил ребенка иммигрантского происхождения в ТРЦ города Оулу.