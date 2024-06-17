В Міноборони Естонії пропонують взяти кредит на закупівлю боєприпасів

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що для купівлі боєприпасів необхідно взяти кредит на суму 1,6 млрд євро.

Його заяву наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Естонський міністр додав, що кредит можна буде погасити через підвищення податків.

"На мій погляд, насправді можна було б швидко взяти кредит, наприклад, за три роки, по 500 мільйонів євро щорічно, а потім погасити його через певний термін, наприклад, протягом 10 років, використовуючи доходи від оборонного податку. Але точну методику фінансування визначає Міністерство фінансів", – пояснив міністр.

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Раніше стало відомо, що Міністерство оборони Естонії планує закупити більше боєприпасів і артилерійських систем, а також інвестувати в розвідку, відклавши через брак грошей закупівлі транспортних засобів і засобів зв'язку, а також скоротивши обсяги іноземних військових місій.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.

Восени 2023 року Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи ППО середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.