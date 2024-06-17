В Минобороны Эстонии предлагают взять кредит на закупку боеприпасов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что для покупки боеприпасов необходимо взять кредит на сумму 1,6 млрд евро.

Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Эстонский министр добавил, что кредит можно будет погасить за счет повышения налогов.

"На мой взгляд, на самом деле можно было бы быстро взять кредит, например, за три года, по 500 миллионов евро ежегодно, а затем погасить его через определенный срок, например, в течение 10 лет, используя доходы от оборонного налога. Но точную методику финансирования определяет Министерство финансов", – пояснил министр.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии планирует закупить больше боеприпасов и артиллерийских систем, а также инвестировать в разведку, отложив из-за нехватки денег закупки транспортных средств и средств связи, а также сократив объемы иностранных военных миссий.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.

Осенью 2023 года Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы ПВО средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.