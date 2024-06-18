Нардепка Устінова звинуватила США у навмисному затягуванні навчань українців на F-16

Нардепка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, заявила, що США навмисне затягують із навчанням українських пілотів на F-16.

Про це вона сказала виданню The Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами Устінової, Сполучені Штати озвучують відмовки через те, що не змогли підготувати достатню кількість українських пілотів винищувачів F-16. Затримка означає, що до кінця року Україна, ймовірно, матиме лише 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16, сказала Устінова.

"Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів", – зазначила депутатка.

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Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Очікують, що перші літаки прибудуть вже незабаром, але поки неясно, коли вони почнуть виконувати бойові завдання.

Водночас Устінова повідомила, що наразі лише вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні в Арізоні, а ще 12 – на авіабазі в Данії. Третя навчальна програма в Румунії ще не розпочалася.

За словами Устінової, Київ просив Вашингтон надати ще принаймні десять місць на тренувальних програмах, але прохання відхилили. За даними Politico, Вашингтон заявив Києву, що у черзі на тренування перед українськими пілотами є військові з інших країн, і США нібито не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.

Представник оборонного відомства США також повідомив виданню, що українські пілоти відчувають труднощі зі знанням англійської мови, а також з програмою польотів. Устінова назвала такі заяви "смішними".

"Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують придумувати їх знову і знову", – сказала вона.

Затримка з підготовкою пілотів, за словами Устінової, швидше за все, викликана побоюваннями у Вашингтоні, що широкомасштабна присутність американських винищувачів F-16 в Україні може бути розцінена Москвою як інтеграція України в НАТО. "Це абсолютно політичне питання", – сказала Устінова.

Раніше в інтерв’ю "ЄвроПравді" глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що винищувачі F-16 будуть надходити в Україну поступово, і негайного ефекту від передачі літаків на фронті не буде.

Президент Володимир Зеленський заявив 16 червня, що данські F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.