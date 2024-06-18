Нардеп Устинова обвинила США в намеренном затягивании обучения украинцев на F-16

Нардеп Александра Устинова, которая возглавляет парламентскую комиссию по вопросам мониторинга поставок оружия, заявила, что США намеренно затягивают с обучением украинских пилотов на F-16.

Об этом она сказала изданию The Times, сообщает "Европейская правда".

По словам Устиновой, Соединенные Штаты озвучивают отговорки из-за того, что не смогли подготовить достаточное количество украинских пилотов истребителей F-16. Задержка означает, что до конца года Украина, вероятно, будет иметь только 20 пилотов, которые прошли полную подготовку для полетов на F-16, сказала Устинова.

"Пока у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", – отметила депутат.

Реклама:

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые самолеты прибудут уже вскоре, но пока неясно, когда они начнут выполнять боевые задачи.

В то же время Устинова сообщила, что сейчас только восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне в Аризоне, а еще 12 – на авиабазе в Дании. Третья учебная программа в Румынии еще не началась.

По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще по крайней мере десять мест на тренировочных программах, но просьбу отклонили. По данным Politico, Вашингтон заявил Киеву, что в очереди на тренировки перед украинскими пилотами есть военные из других стран, и США якобы не могут нарушить свои обязательства перед ними.

Представитель оборонного ведомства США также сообщил изданию, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов. Устинова назвала такие заявления "смешными".

"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова", – сказала она.

Задержка с подготовкой пилотов, по словам Устиновой, скорее всего, вызвана опасениями в Вашингтоне, что широкомасштабное присутствие американских истребителей F-16 в Украине может быть расценено Москвой как интеграция Украины в НАТО. "Это абсолютно политический вопрос", – сказала Устинова.

Ранее в интервью "ЕвроПравде" глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что истребители F-16 будут поступать в Украину постепенно, и немедленного эффекта от передачи самолетов на фронте не будет.

Президент Владимир Зеленский заявил 16 июня, что датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время.