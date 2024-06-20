Суд у Швеції виправдав ексгенерала армії Сирії, звинуваченого у воєнних злочинах

Шведський суд у четвер виправдав колишнього генерала сирійської армії Мохаммеда Хамо, якого звинувачували у причетності до воєнних злочинів на батьківщині понад 10 років тому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Прокурори заявляли, що на посаді начальника артилерійського угруповання він відповідав за надання зброї, яку використали для скоєння воєнних злочинів у 2012 році.

Хамо звинувачували в тому, що він "порадами й діями" сприяв війні сирійської армії, "яка систематично включала невибіркові атаки на кілька міст і населених пунктів у районі міст Хама й Хомс та навколо них".

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Бригадний генерал є найвищим військовим посадовцем, який постав перед судом в Європі.

Війна в Сирії між режимом Башара Асада і збройними опозиційними групами, спалахнула після того, як уряд придушив мирні продемократичні протести в 2011 році.

У травні суд у Франції визнав винними у скоєнні воєнних злочинів трьох сирійських високопосадовців через їхню причетність до зникнення та подальшої смерті французько-сирійського батька та його сина.

Повідомляли, що це перший випадок, коли чинні сирійські посадовці постали перед судом за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів.

Перед цим у Німеччині розпочався судовий процес над 47-річним сирійцем, якого звинувачують у воєнних злочинах у Сирії, скоєних воєнізованими проурядовими формуваннями у період між 2012 і 2015 роками.