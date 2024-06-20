Суд в Швеции оправдал экс-генерала армии Сирии, обвиняемого в военных преступлениях

Шведский суд в четверг оправдал бывшего генерала сирийской армии Мохаммеда Хамо, которого обвиняли в причастности к военным преступлениям на родине более 10 лет назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Прокуроры заявляли, что в должности начальника артиллерийской группировки он отвечал за предоставление оружия, которое использовали для совершения военных преступлений в 2012 году.

Хамо обвиняли в том, что он "советами и действиями" способствовал войне сирийской армии, "которая систематически включала неизбирательные атаки на несколько городов и населенных пунктов в районе городов Хама и Хомс и вокруг них".

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Бригадный генерал является самым высоким военным чиновником, который предстал перед судом в Европе.

Война в Сирии между режимом Башара Асада и вооруженными оппозиционными группами, вспыхнула после того, как правительство подавило мирные продемократические протесты в 2011 году.

В мае суд во Франции признал виновными в совершении военных преступлений трех сирийских чиновников из-за их причастности к исчезновению и последующей смерти отца французско-сирийского происхождения и его сына.

Сообщалось, что это первый случай, когда действующие сирийские чиновники предстали перед судом по обвинению в совершении военных преступлений.

На прошлой неделе в Германии начался судебный процесс над 47-летним сирийцем, которого обвиняют в военных преступлениях в Сирии, совершенных военизированными проправительственными формированиями в период между 2012 и 2015 годами.