В ОП надеются на "конструктивную позицию" Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Киев надеется на "определенные конструктивные позиции" Венгрии в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква отметил, что Венгрия не блокировала проект переговорных рамок о вступлении Украины, который уже одобрен.

"С 1 июля Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. Она также хочет провести саммит Европейского политического сообщества. Поэтому мы надеемся на определенные конструктивные позиции венгерской стороны по вопросу нашей евроинтеграции", – добавил он.

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Замглавы ОП сказал, что Украина продолжает с Венгрией двусторонние переговоры, в частности по вопросам прав национальных меньшинств, но "спектр наших двусторонних отношений гораздо шире вопроса национальных меньшинств".

Напомним, постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы 14 июня. На этой неделе их также утвердил Совет Европейского Союза.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.