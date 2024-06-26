У Данії знову хочуть заборонити вивішування іноземних прапорів

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор опублікував для консультацій законопроєкт про заборону вивішування іноземних прапорів у країні, скасовану рішенням суду минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Як пояснив Гуммельгор, прапор Данії (Dannebrog) є "найважливішим національним символом" країни та "повинен мати особливий статус".

Очікується, що заборона набуде чинності з 2025 року.

Реклама:

Понад 100 років у Данії існували правила щодо вивішування прапорів, зокрема заборона на вивішування національних прапорів інших країн.

Усе змінилося, коли минулого року Верховний суд Данії став на бік чоловіка, який оскаржував заборону на вивішування американського прапора на своєму флагштоці у 2018 році.

Заборону відтак скасували, й тепер данський парламент хоче знову заборонити вивішування іноземних прапорів.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, парламент Данії підняв український прапор поруч із данським на центральному вході на знак солідарності з Україною.