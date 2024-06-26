В Дании снова хотят запретить вывешивание иностранных флагов

Министр юстиции Дании Петер Гуммельгор опубликовал для консультаций законопроект о запрете вывешивания иностранных флагов в стране, отмененном решением суда в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Как пояснил Гуммельгор, флаг Дании (Dannebrog) является "важнейшим национальным символом" страны и "должен иметь особый статус".

Ожидается, что запрет вступит в силу с 2025 года.

Реклама:

Более 100 лет в Дании существовали правила по вывешиванию флагов, в частности запрет на вывешивание национальных флагов других стран.

Все изменилось, когда в прошлом году Верховный суд Дании принял сторону мужчины, который оспаривал запрет на вывешивание американского флага на своем флагштоке в 2018 году.

Запрет затем отменили, и теперь датский парламент хочет снова запретить вывешивание иностранных флагов.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, парламент Дании поднял украинский флаг рядом с датским на центральном входе в знак солидарности с Украиной.