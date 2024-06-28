Число жертв столкновения поезда с автобусом в Словакии возросло до семи

По меньшей мере семь человек погибли и еще пятеро ранены в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на железнодорожном переезде на юго-западе Словакии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В оперативном центре спасательных служб заявили, что никто из погибших не был в поезде. Водитель автобуса выжил в аварии.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток, посетивший место аварии, сказал, что погибших не удалось сразу идентифицировать.

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Пострадавших перевезли в больницы в соседних городах, поскольку местная больница была закрыта после того, как некоторые ее части были затоплены ночью из-за сильного дождя.

Машинист локомотива, который является гражданином Чехии, отделался легкими ожогами, сообщила Чешская железная дорога. Другие четверо пострадавших были пассажирами автобуса.

Что стало причиной аварии, пока не ясно, власти проводят расследование. Отмечается, что железнодорожный переезд был закрыт.

Главная железнодорожная колея, соединяющая столицу Словакии Братиславу с Будапештом, оставалась перекрытой как минимум до 4 часов утра.

Накануне сообщалось по меньшей мере о четырех жертвах этой аварии, которая произошла вечером 27 июня возле города Новые Замки, что примерно в 80 км к востоку от Братиславы.

Напомним, в начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом.

В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Причиной столкновения предварительно назвали то, что пассажирский поезд проехал на запрещающий сигнал семафора.