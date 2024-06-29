В немецком Эссене произошли столкновения перед началом съезда ультраправых

В субботу полиция применила перцовый газ и дубинки, чтобы остановить большую группу протестующих, которые собрались перед началом съезда ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), который начинается в Эссене в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Вероятно первая стычка между протестующими и полицией произошла в 5:45 утра по местному времени. По данным полиции Эссена, "большая группа людей" пыталась прорвать кордон возле выставочного центра, где пройдет съезд.

Правоохранители применили перцовый газ и дубинки. Есть ли пострадавшие в результате столкновения, пока не сообщается. На месте дежурят медики скорой помощи.

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Ожидается, что всего около 100 тысяч протестующих примут участие в демонстрациях в Эссене против ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Около 600 делегатов "АдГ" соберутся на крытой арене, где солидеры партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла стремятся переизбраться накануне парламентских выборов, которые состоятся осенью следующего года.

Ожидается, что с 10 утра по местному времени стартует большой марш от центрального вокзала Эссена до выставочного центра, а в 13:00 запланировано начало протестного митинга.

Накануне вечером состоялась первая демонстрация против партийной конференции "АдГ" – тысячи людей прошли маршем с музыкой от главного железнодорожного вокзала.

Запрет "Альтернативы для Германии", известной ксенофобскими и расистскими скандалами, неоднократно обсуждался в течение последних месяцев в стране.

Впрочем, существуют опасения относительно последствий запрета партии. Против такого шага высказывались и немецкие граждане, и канцлер Олаф Шольц.