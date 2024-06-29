У празькому метро на платформу обвалилась частина стелі

У суботу вранці, 29 червня, на станції празького метро Hlavní nádraží (Головний залізничний вокзал) на платформу зі стелі впали шматки бетонної штукатурки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Vinegret.

У результаті інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Ve stanici metra Hlavní nádraží spadla na část nástupiště betonová omítka. Událost se obešla bez zranění. @iROZHLAScz pic.twitter.com/5CTJLwsbEv Реклама: June 29, 2024

З метою безпеки ремонтники закрили для пасажирів платформу в напрямку станції Háje (Гаї), потяги проїжджають її без зупинки. Інша платформа працює в штатному режимі.

Інцидент стався близько 07:55 за місцевим часом. На місце прибули техніки та пожежники, які мають визначити стан стелі та причину обвалення. Площа обвалення становить близько двох квадратних метрів.

Коли рух другою платформою відновиться – невідомо.

Нагадаємо, на початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причепними вагонами до Чопа, із вантажним потягом.

Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

Причиною зіткнення попередньо назвали те, що пасажирський поїзд проїхав на заборонний сигнал семафора.