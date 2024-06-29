В пражском метро на платформу обвалилась часть потолка

В субботу утром, 29 июня, на станции пражского метро Hlavní nádraží (Главный железнодорожный вокзал) на платформу с потолка упали куски бетонной штукатурки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Vinegret.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ve stanici metra Hlavní nádraží spadla na část nástupiště betonová omítka. Událost se obešla bez zranění. @iROZHLAScz pic.twitter.com/5CTJLwsbEv Реклама: June 29, 2024

В целях безопасности ремонтники закрыли для пассажиров платформу в направлении станции Háje (Гаи), поезда проезжают ее без остановки. Другая платформа работает в штатном режиме.

Инцидент произошел около 07:55 по местному времени. На место прибыли техники и пожарные, которые должны определить состояние потолка и причину обрушения. Площадь обрушения составляет около двух квадратных метров.

Когда движение по второй платформе восстановится – неизвестно.

Напомним, в начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом.

В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Причиной столкновения предварительно назвали то, что пассажирский поезд проехал на запрещающий сигнал семафора.