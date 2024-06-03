В Финляндии бесплатная контрацепция помогла сократить подростковые аборты на 66%

Количество подростковых абортов в Финляндии снизилось на 66% в период между 2000 и 2023 годом, что объясняют доступом к бесплатным контрацептивам для подростков и обязательным половым воспитанием в школах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно статистике Института общественного здоровья THL, количество абортов среди всех подростков в возрасте 19 лет и моложе сократилось на 66% до 722 в 2023 году с 2144 в 2000 году, в то же время среди подростков до 18 лет падение было еще более резким – 78% за тот же период.

Из-за роста в 1990-х годах количества абортов среди женщин в возрасте до 20 лет в Финляндии ввели безрецептурный отпуск противозачаточных таблеток с 15 лет и обязательное сексуальное образование во всех школах.

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"Со второй половины 2010-х годов на снижение количества абортов среди молодежи также повлияло введение бесплатной контрацепции во многих регионах социального обеспечения", – говорится в отчете THL.

В то же время, свидетельствует статистика THL, за последние два десятилетия значительно меньше уменьшилось количество абортов среди финских женщин разного возраста, хотя их количество несколько возросло в период 2022-2023 годов – на 2,9%.

С сентября 2023 года в стране перестали требовать от женщин указывать причину для аборта, сделав его доступным в течение первых 12 недель беременности.

THL отмечает, что еще слишком рано делать выводы о том, повлияет ли законодательное изменение, вступившее в силу в прошлом году, на количество абортов.

Ранее глава правительства Андорры Хавьер Эспот объявил, что к 2027 году аборты, сделанные за пределами страны, где они до сих пор запрещены, будут декриминализированы и покрыты социальным обеспечением.

Перед этим правительство Дании заявило, что впервые за 50 лет ослабляет ограничения на аборты, чтобы позволить женщинам прерывать беременность до 18-й недели (ранее было до 12-й недели).

В апреле депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

Инициатива евродепутатов появилась после того, как Франция в марте закрепила в своей конституции право на аборт – став пока единственной страной мира, которая пошла на такой шаг.