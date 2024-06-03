В столице Румынии задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в посольство Израиля

В понедельник в столице Румынии Бухаресте задержали иностранного гражданина, бросившего в посольство Израиля бутылку с зажигательной смесью, что вызвало небольшой пожар.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

34-летний мужчина был задержан сотрудниками антитеррористического департамента румынской разведывательной службы еще до прибытия на место происшествия полиции.

Как отметили правоохранители, мужчина также пытался поджечь себя.

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По данным СМИ, подозреваемый – гражданин Сирии. В полиции заявили, что инцидент произошел по личным мотивам, а не из-за международного контекста войны между Израилем и ХАМАС.

Посольство Израиля подтвердило инцидент в официальном заявлении, отметив, что когда сотрудники службы безопасности подошли к подозреваемому, "он достал коктейль Молотова, поджег его и бросил в сторону входной двери в вестибюль здания".

Посол Израиля в Румынии Реувен Азар осудил инцидент в видеообращении, подчеркнув, что "терроризм не знает границ" и назвав подозреваемого "жестоким экстремистом".

Ранее в Швеции решили усилить охрану зданий, принадлежащих Израилю или еврейской общине страны, после сообщений о стрельбе неподалеку от израильского посольства и попытки нападения на него.

В конце января на территорию диппредставительства бросили острый опасный предмет, полиция начала расследовать этот инцидент как вероятное террористическое преступление.

С момента нападения террористов ХАМАС на Израиль до конца 2023 года в Швеции зарегистрировали более 100 преступлений на почве антисемитской ненависти – что в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.