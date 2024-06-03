Туристу з Нідерландів загрожує покарання через графіті на фресках біля Неаполя

Поліція Італії звинуватила 27-річного туриста з Нідерландів у пошкодженні та псуванні творів мистецтва через те, що він залишив напис на фресках давньоримського будинку в Геркуланумі поблизу Неаполя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Працівники, які займались археологічними розкопками Геркуланума – міста біля вулкана Везувій, виверження якого у 79 році нашої ери призвело до загибелі місцевих жителів, – виявили напис графіті, зроблений чорним незмивним маркером на білій ділянці пофарбованої стіни.

Італійська поліція стверджує, що напис був підписом графіті-художника з Нідерландів, імені якого не називають. Йому висунули звинувачення у пошкодженні та псуванні творів мистецтва.

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"Будь-яке пошкодження завдає шкоди нашій спадщині, нашій красі та нашій ідентичності, і саме тому воно має бути покаране з максимальною твердістю", – прокоментував міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Це не перший випадок вандалізму щодо історичних пам'яток в Італії.

Минулого року британський турист Іван Димитров вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру Флавіїв у Колізеї. Після того, як ситуація набула розголосу, він попросив пробачення за скоєне.

У відповідь на неодноразові акти вандалізму Італія запровадила жорсткіші покарання для тих, хто пошкоджує пам'ятники та культурні об'єкти – зокрема штрафи до 40 тисяч євро для тих, хто визнаний винним у псуванні пам'ятників.