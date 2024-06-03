Туристу из Нидерландов грозит наказание из-за граффити на фресках возле Неаполя

Полиция Италии обвинила 27-летнего туриста из Нидерландов в повреждении и порче произведений искусства из-за того, что он оставил надпись на фресках древнеримского дома в Геркулануме близ Неаполя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Работники, которые занимались археологическими раскопками Геркуланума – города возле вулкана Везувий, извержение которого в 79 году нашей эры привело к гибели местных жителей, – обнаружили надпись граффити, сделанную черным несмываемым маркером на белом участке окрашенной стены.

Итальянская полиция утверждает, что надпись была подписью граффити-художника из Нидерландов, имени которого не называют. Ему предъявили обвинения в повреждении и порче произведений искусства.

Реклама:

"Любое повреждение наносит ущерб нашему наследию, нашей красоте и нашей идентичности, и именно поэтому оно должно быть наказано с максимальной твердостью", – прокомментировал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Это не первый случай вандализма в отношении исторических памятников в Италии.

В прошлом году британский турист Иван Димитров вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра Флавиев в Колизее. После того как ситуация получила огласку, он попросил прощения за содеянное.

В ответ на неоднократные акты вандализма Италия ввела более жесткие наказания для тех, кто повреждает памятники и культурные объекты – в частности штрафы до 40 тысяч евро для тех, кто признан виновным в порче памятников.