Литва закупит 100 дронов для государственной парамилитарной организации

Правительство Литвы выделило 1,5 млн евро на закупку 100 квадрокоптеров для Стрелкового союза – парамилитарной организации, которая является третьим звеном обороны в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Правительство балтийской страны одобрило выделение средств для развития потенциала беспилотников в военизированной организации, финансируемой государством.

По словам командующего Стрелкового союза Линаса Идзелиса, средства поступят в агентство оборонного имущества, которое должно закупить более 100 разведывательных многофункциональных квадрокоптеров на основе технических спецификаций, разработанных организацией.

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"После того как это оборудование поступит в Стрелковый союз Литвы, мы планируем экипировать операторов дронов в боевых частях и комендатурах", – сказал он.

Он отметил, что после обучения личного состава квадрокоптеры можно будет увидеть на учениях, организованных Стрелковым союзом и Вооруженными силами Литвы.

Финансирование Стрелкового союза является частью плана, обнародованного министерством обороны страны.

План под названием "Экосистема дронов Литвы" также предусматривает запуск в сентябре курсов операторов беспилотников в Военной академии, создание реестра операторов дронов, содействие местным производителям и организацию клубов операторов беспилотников.

Весной сообщалось, что Литва не планирует создавать отдельный род войск для беспилотников.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как неотъемлемую часть противотанковой обороны.

Бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что уже в конце года в стране может начаться серийное производство боевых дронов собственной разработки и комплектации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал военных страны за недостаточное внимание к возможностям беспилотников, заявив, что они играют решающую роль в общей оборонной стратегии.