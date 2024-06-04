В правительстве Испании отреагировали на вызов жены премьера в суд из-за дела о коррупции

В правительстве Испании прокомментировали информацию о вызове в суд жены премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, для дачи показаний по уголовному делу.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Пресс-секретарь испанского правительства Пилар Алегрия выразила удивление, что информация о вызове Гомес в суд появилась именно сейчас.

Как напоминает агентство, на этой неделе начинается голосование на выборах в Европейский парламент, испанцы будут голосовать в воскресенье.

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"Я хочу выразить наше удивление тем фактом и стечением обстоятельств, что эта новость появилась именно на этой неделе", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что в правительстве не волнуются по поводу вызова в суд жены премьера, поскольку убеждены, что оснований для ее обвинений нет.

"Все, что существует, – это кампания по обливанию грязью со стороны правых и ультраправых", – отметила Алегрия.

Ранее появилась информация о том, что суд низшей инстанции вызвал Бегонью Гомес, которую обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, для дачи показаний по уголовному делу.

Напомним, в конце апреля суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы "Чистые руки", которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В Manos Limpias признали, что подали иск на основе недостаточной информации, а прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется в должности.

Скандал развернулся накануне важных выборов в Европарламент.

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