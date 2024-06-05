У Молдові зірвали корупційну схему з прикриття осіб у розшуку Інтерполу 

Міжнародне розслідування зірвало діяльність у Молдові злочинної схеми, у рамках якої допомагали "прикривати" осіб, що були оголошені у міжнародний розшук через Інтерпол з "червоним" ордером.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Ще на початку квітня Антикорупційна прокуратура Молдови почала розслідування на основі інформації, що надійшла від французьких колег, яких у свою чергу сповістив Інтерпол, про можливу діяльність на території країни злочинної мережі, що допомагала "відбілити" осіб у розшуку Інтерполу. Згодом до співпраці долучили Лондон та американське ФБР.

Очільниця Антикорупційної прокуратури Вероніка Драгалін заявила, що група осіб з різних країн – Росії, України, Білорусі – влаштувала схему, за якою оголошені у "червоний" розшук Інтерполу могли отримувати притулок у Молдові і заблокувати сповіщення про їхній розшук. Для цього злочинці підкуповували посадовців з відповідним рівнем доступу. У рамках схеми могли роздати хабарі на кілька мільйонів доларів.

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Також до "послуг" входило інформування зацікавлених осіб про те, що вони потрапили у розшук.

У зв’язку з розслідуванням затримали чотирьох підозрюваних та провели 33 обшуки.

Нагадаємо, минулого тижня у Молдові достроково підвищили у званні поліцейського, який не взяв хабар в українця.

А в Румунії затримали громадянина України під час спроби дати 20 тисяч доларів митникам у порту Констанца, щоб вони "не помітили" контейнер зі взуттям.