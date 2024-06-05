В Молдове сорвали коррупционную схему по прикрытию лиц в розыске Интерпола

Международное расследование сорвало функционирование в Молдове преступной схемы, в рамках которой помогали "прикрывать" лиц, объявленных в международный розыск через Интерпол с красным ордером.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Еще в начале апреля Антикоррупционная прокуратура Молдовы начала расследование на основе информации, поступившей от французских коллег, которых в свою очередь уведомил Интерпол, о возможной деятельности на территории страны преступной сети, помогавшей "отбеливать" лиц в розыске Интерпола. Впоследствии к сотрудничеству привлекли Лондон и американское ФБР.

Руководительница Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что группа лиц из разных стран – России, Украины, Беларуси – устроила схему, по которой объявленные в "красный" розыск Интерпола могли получать убежище в Молдове и заблокировать оповещение об их розыске. Для этого преступники подкупали чиновников с соответствующим уровнем доступа. В рамках схемы могли дать взятки на несколько миллионов долларов.

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Также в "услуги" входило информирование заинтересованных лиц о том, что они попали в розыск.

В связи с расследованием задержали четырех подозреваемых и провели 33 обыска.

Напомним, на прошлой неделе в Молдове досрочно повысили в звании полицейского, который не взял взятку у украинца.

А в Румынии задержали гражданина Украины при попытке дать 20 тысяч долларов таможенникам в порту Констанца, чтобы они "не заметили" контейнер с обувью.