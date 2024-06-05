В ЄС відреагували на ухвалення Палатою представників США санкцій проти МКС

В ЄС прокоментували ухвалення Палатою представників США проєкту про запровадження санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду (МКС) через запит прокурора про видачу ордерів на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галланта.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу говорив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

За словами представника Єврокомісії, в ЄС дуже уважно стежать за тим, що в контексті цього процесу відбувається у Сполучених Штатах, та розуміють, що після цього голосування потрібно зробити більше кроків у Конгресі для запровадження відповідних санкцій.

"Іншими словами, це питання ще не є вирішеним. У цьому контексті я можу лише нагадати, що ми, як Євросоюз, вітаємо заяву адміністрації президента США Джо Байдена, яка виступає рішуче проти цього законопроєкту", – зазначив Стано.

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Він також нагадав позицію ЄС про те, що Брюссель вважає МКС важливою частиною правової архітектури міжнародного правосуддя, де той повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено, а також має користуватися повагою як незалежна судова установа.

Напередодні Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку із запитом прокурора про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галланта.

Законопроєкт Палати представників передбачає застосування широких економічних санкцій та візових обмежень до осіб і суддів, пов'язаних з МКС, включно з членами їхніх сімей.

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не визнають юрисдикції Міжнародного кримінального суду й того, як вона здійснюється стосовно Ізраїлю та терористичного угруповання ХАМАС.

Держави Заходу суперечливо відреагували на заклик головного прокурора МКС Каріма Хана до суду видати ордер на арешт ізраїльських топпосадовців. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.

Труднощі забезпечення виконання ордерів Міжнародного кримінального суду "ЄвроПравда" пояснювала у статті "Що дає ордер Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо".