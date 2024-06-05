В ЕС отреагировали на принятие Палатой представителей США санкций против МУС

В ЕС прокомментировали принятие Палатой представителей США проекта о введении санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) из-за запроса прокурора о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге говорил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

По словам представителя Еврокомиссии, в ЕС очень внимательно следят за тем, что в контексте этого процесса происходит в Соединенных Штатах, и понимают, что после этого голосования нужно сделать больше шагов в Конгрессе для введения соответствующих санкций.

"Другими словами, этот вопрос еще не является решенным. В этом контексте я могу лишь напомнить, что мы, как Евросоюз, приветствуем заявление администрации президента США Джо Байдена, которая выступает решительно против этого законопроекта", – отметил Стано.

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Он также напомнил позицию ЕС о том, что Брюссель считает МУС важной частью правовой архитектуры международного правосудия, где тот должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, а также должен пользоваться уважением как независимое судебное учреждение.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против МКС в связи с просьбой главного прокурора суда выдать ордера на арест израильских чиновников.

Законопроект Палаты представителей предусматривает применение широких экономических санкций и визовых ограничений к лицам и судьям, связанным с МУС, включая членов их семей.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают юрисдикции Международного уголовного суда и того, как она осуществляется в отношении Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Государства Запада противоречиво отреагировали на призыв главого прокурора МУС Карима Хана к суду выдать ордер на арест израильских топ-чиновников и лидеров ХАМАС. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.

Трудности обеспечения выполнения ордеров Международного уголовного суда "ЕвроПравда" объясняла в статье "Что дает ордер Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно".